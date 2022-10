GeKoro pleit voor ontharding met ludieke eat-in: “Geef Wout zijn groen en Cant haar zand”

GeKoro - kort voor GeKopRuimtelijkeOrdening - is een Herentalse doe- en denktank die onder meer pleit voor meer natuur, open ruimte en buffering van regenwater in de stad. Om hun boodschap kracht bij te zetten, zet de groep regelmatig ludieke acties op touw. Ook zaterdagochtend was dat het geval. Gewapend met koffiekoeken, cava en een picknickbank trokken ze naar de muurschildering van Sanne Cant en Wout Van Aert op het kruispunt van de Vest en de Rode-Kruisstraat voor een heuse ‘eat-in’. “Normaal staan er hier auto’s geparkeerd. Hoewel: wat is ‘normaal’? Eigenlijk is dat abnormaal”, zegt Tim. “Door elk hoekje en kantje te willen gebruiken om er auto’s te stallen, missen we de kans om schaarse publieke ruimte op een meer sociale en menselijke manier in te vullen. Met onze ludieke ‘eat-in’ aan onze gloednieuwe picknickbank willen we dit proefondervindelijk aantonen.”

Een oproep tot ontharding dus, al is het eigenlijk een druppel op een hete plaat. “We proberen de klok terug te draaien, maar Vlaanderen zit in een verhardingsmodus. Alle mooie verhalen over ontharding ten spijt, verharden we dus vrolijk verder. Eigenlijk zouden we wanneer we verharden, een andere plek moeten ontharden ter compensatie. Zo zouden we ervoor zorgen dat het probleem niet verder groeit”, zegt hij. “Dat kan met eenvoudige quickwins, zoals hier aan de muurschildering van Cant en Van Aert. We roepen het stadsbestuur op om er eindelijk werk van te maken: ‘Geef Wout zijn groen en Cant haar zand’. Want wie gaat die drie parkeerplaatsen missen? Maak hier toch een graspleintje van. Laat de mensen samenkomen in het groen. Daarom dat we ook de picknickbank na onze ‘eat-in’ schenken aan de buurt, in de hoop dat het iets teweeg kan brengen."