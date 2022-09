Gekantelde vrachtwagen zorgt voor hinder op E313 in Herentals: verkeer richting Luik moet over pechstrook

Kasterlee Zone 30 en gemachtig­de opzichters zorgen voor veiligheid schoolkin­de­ren

In het centrum van Lichtaart (Kasterlee) is donderdag de zone 30 uitgerold. Het is één van de maatregelen die genomen zijn om schoolkinderen veilig op school te krijgen. “Ook de gemachtigde opzichters worden opnieuw ingezet”, zegt burgemeester Ward Kennes.

