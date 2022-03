Ganse weekend aangepaste verkeerssituaties van kracht in centrum Herentals

Kasterlee Kasterlee rouwt om oud-burgemees­ter Walter Otten (84)

Oud-burgemeester Walter Otten is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was 23 jaar lang burgemeester van Kasterlee. “Het was een grote eer om in zijn voetsporen te mogen treden”, reageert huidig burgemeester Ward Kennes.

28 maart