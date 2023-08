Funky Town belooft gezellig stadsfestival te worden: “Artiesten vroegen langer te blijven omdat ze line-up leuk vinden”

Jas te klein? Of gebruik je hem niet meer? Lever hem dan vrijdag in op de markt: “We laten geen enkel kind in de kou staan”

De Herentalse Vooruit-afdeling zet in op het inzamelen van winterjassen tegen de start van het nieuwe schooljaar. Al maar meer kinderen groeien op in armoede, ook in Herentals. Het is voor deze kinderen dat de partij een inzamelactie op poten zet.