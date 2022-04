FUNday in De Vossenberg voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking

HerentalsOp zaterdag 30 april is sportcomplex De Vossenberg in Herentals the place to be voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking. G-Sport Vlaanderen organiseert er samen met de sportdienst Herentals, VIGO, KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten), To Walk Again en Sport Vlaanderen de FUNday.