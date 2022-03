Fleur je dag op en breng een bezoekje aan de nieuwe bloemenmarkt van Herentals

Herentals/Noorderwijk “Dader zat hier mogelijk ooit nog aan de toog...”: Heel dorp onderstebo­ven nu duidelijk is uit welke hoek moordenaar juf Mieke komt

“Dit is eigenlijk het gerelligste scenario dat we ons konden voorstellen.” De moord op zorgjuf Mieke is voor de inwoners van Noorderwijk altijd een gespreksonderwerp gebleven, maar de wending van maandag laat iedereen ondersteboven achter. “Naar alle waarschijnlijkheid zullen we hem ook kennen...”

14 maart