Fietsersbond over nieuwe fietsostrade van Herentals naar Geel: “Ovonde op traject zo snel mogelijk vervangen door kruispunt met verkeerslichten”

De nieuwe fietsostrade is voldoende breed en kwaliteitsvol aangelegd in comfortabel okerkleurig asfalt. Er is aangepaste verlichting langs het fietspad en in de tunnels. De reflecterende randmarkering langs het traject voorkomt bermongevallen. Bovendien zijn er op het grondgebied van Herentals voldoende aansluitingen via op-en afritten die zorgen voor een goede bereikbaarheid van de fietsostrade.

Groeiend fietsverkeer

“We merken dat al veel fietsers, waaronder kleuters en lagere schoolkinderen, de weg hebben gevonden naar de nieuwe fietsverbinding”, weet Wim Peersman van Fietsersbond Herentals. “De provincie Antwerpen heeft mooi werk geleverd en gezorgd voor een vlotte en veilige fietsverbinding tussen Herentals en Geel. We zijn hier erg blij mee en ervan overtuigd dat het fietsverkeer zal groeien.”

Gevaarlijke ovonde

Op dit moment ontbreekt de bewegwijzering nog op de fietsostrade. Deze is zeker nodig omdat er na het eerste deel van de fietsostrade (van de Olympiadelaan naar de Poederleeseweg) aan de AVEVE een alternatieve route gevolgd moet worden. Fietsers moet vanaf daar via de ovonde aan Kleding Wellens, de Raapbreukstraaten de Koulaak een niet vanzelfsprekende omleiding nemen. “Ronde punten zijn structureel onveilig voor fietsers wegens het hoge risico op conflict met gemotoriseerd verkeer. We pleiten ervoor om de ovonde zo snel mogelijk te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten die het verkeer conflictvrij afhandelen. Een fietsroute is immers maar zo veilig als het gevaarlijkste punt”, klinkt het.

Langgerekte parkeerplaats

De Fietsersbond vindt tegelijk dat er verder geïnvesteerd moet worden in fietsinfrastructuur op de as Augustijnenlaan – Belgiëlaan, doorheen het centrum van Herentals. Deze as vormt volgens hen het meest logische traject richting Geel, om na de jachthaven aan te pikken op de fietsostrade. Beide lanen hebben het potentieel om het toenemende fietsverkeer veilig af te handelen. Momenteel worden ze echter nog steeds grotendeels gebruikt als één langgerekte grote permanente parkeerplaats vindt men bij de Fietsersbond. “We roepen de stad Herentals op om het goede voorbeeld van de provincie Antwerpen te volgen en dringend te investeren in betere fietsinfrastructuur in het centrum”, klinkt het tenslotte bij Wim Peersman.

