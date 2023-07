Fietsdiploma’s uitgereikt aan verkeerseducatief centrum

Alles wat u moet weten over Na Fir Bolg in Vorselaar: Zijn er nog tickets ? Frikadel­len met krieken? Hoe geraak ik er eigenlijk?

De zomervakantie is begonnen en dat betekent opnieuw tijd voor Na Fir Bolg in Vorselaar. De mooie weersvoorspellingen beloven er een knaleditie van te maken. Festivalvoorzitter Luc Janssens en zijn team zijn er in elk geval klaar voor om naar schatting 18.000 festivalgangers een weekend lang te verwennen. Wij zetten nog eens alles op een rijtje wat u kan verwachten. Van de camping tot vervoer, over ‘zijn er nog tickets’ en wat kan ik er eten of drinken? U kan het hieronder allemaal terugvinden.