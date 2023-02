‘Feest Goe'-charter laat jongeren veilig uitgaan: "Na corona zijn er wel wat incidenten geweest”

‘Geen gedoe, feest goe’, dat is voortaan het motto op jongerenfeestjes in Herentals, Herenthout, Olen, Vorselaar en Grobbendonk. De vijf gemeentebesturen en tal van jeugdverenigingen ondertekenden zaterdag namelijk een gloednieuw charter en engageren zich zo om feestjes voor jongeren plezant én veilig te houden. “De jeugdverenigingen trokken zélf aan de alarmbel. Er moest dus echt wel iets veranderen”, zegt Herentalse burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

Nadat we twee jaar lang met z’n allen opgesloten zaten door dat hardnekkige coronabeestje, snakten we allemaal wel naar een stevig feestje. En de jeugd nog het meest van al... met alle gevolgen van dien. “Een leuk feestje bij tijd en stond, daar hebben jongeren wel echt nood aan. Maar het moet wel veilig gebeuren. Na corona zijn er toch wel incidenten geweest, zoals vechtpartijen en druggebruik”, zegt burgemeester van Herentals Mien Van Olmen (CD&V). “De jeugdverenigingen trokken uiteindelijk zélf aan de alarmbel. Er moest dus echt wel iets veranderen. Het gaat gelukkig maar om enkelingen die het verzieken voor de rest, maar ze zijn er wel degelijk. Wij gaan er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat er in onze gemeenten veilig gefeest kan worden.”

Chill-outzone

De vijf gemeentebesturen van Neteland en tal van jeugdverenigingen kwamen zaterdagavond samen in de sporthal van Noorderwijk om hun engagement officieel te bekrachtigen met het ‘Feest Goe’-charter, dat tot stand kwam in overleg met de vijf gemeenten, politie, de diensten veiligheid, noodplanning en jeugd en uiteraard ook de jeugdverenigingen zelf. “We hebben vorig jaar met verschillende jeugdverenigingen een gezamenlijke brief geschreven aan onze gemeentebesturen omdat het echt de spuigaten uitliep. We zijn dan ook heel blij dat de gemeenten zo snel reageren”, zegt Jef Van Akoleyen van Chiro Noorderwijk.

Volledig scherm De gemeentebesturen en jeugdverenigingen van Herentals, Herenthout, Vorselaar, Olen en Grobbendonk engageren zich om veilige feestjes te organiseren. © Liese Demeulenaere

Het resulterende charter wil de feestvierders sensibiliseren, maar geeft vooral de organisatoren een leidraad om hun feestjes zo veilig mogelijk te maken. “Met dit charter verbinden de organisatoren zich ertoe een strikt alcoholbeleid (geen alcohol voor - 16, en geen sterke drank voor -18) en een drugverbod te hanteren, een chill-outzone te voorzien en gratis oordopjes en water aan te bieden”, zegt Herentalse schepen voor Jeugd Stefan Verraedt (N-VA). “Ze moeten er uiteraard ook voor zorgen dat alle vergunning in orde zijn, er voldoende ruimte en security voorzien is en het sluitingsuur strikt gerespecteerd wordt. De politie engageert zich ondertussen om in goed contact te staan met de organisatoren, terwijl de gemeentebesturen financieel bijdragen aan de securitykosten en een EHBO-doos voorzien.”

Black & Blue

Zaterdagavond was Chiro Noorderwijk de eerste jeugdvereniging die het charter volledig toepaste, tijdens hun Black & Blue-fuif in de lokale sporthal. “Afhankelijk van hun leeftijd krijgen de feestvierders een bandje om de pols in verschillende kleuren. Zo kunnen wij achter de toog meteen zien of ze zich wel aan de drankregels houden. Daarom is onze bar ook opgesplitst: we hebben een alcoholvrije toog, een toog waar je bier en wijn kan krijgen en een cocktailbar waar alleen 18-plussers kunnen bestellen”, legt Jef uit. “Daarnaast hebben we ook een EHBO-kamer gemaakt, waar we niet alleen gewonden kunnen verzorgen maar ook eventuele slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag kunnen opvangen.”

Golden tickets

Heb jij zin om plezant én veilig te feesten? Op www.feestgoe.be worden twintig golden tickets verloot onder de mensen die het charter steunen. De tickets geven gratis toegang op alle ‘Feest Goe’-evenementen gedurende een periode van 1 jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.