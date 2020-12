‘Faroek’-reportage over moord op juf Mieke levert dertig tips op

“Op de plaats delict is ook een stukje van een blauwe handschoen aangetroffen. Daarnaast is ook een duidelijke schoenafdruk gevonden, meer bepaald van een orthopedische schoen van het merk Finn Comfort.”

Daarvan bestaan twee types: Huelva (de lage schoen) en Sarasota (de hoge schoen). Het is onduidelijk welk type de dader droeg en in welke kleur. Het gaat wel in beide gevallen om schoenen die niet vaak verkocht worden.

Geen geheime relatie

Uit het politieonderzoek blijkt dat Mieke er geen geheime relatie op nahield en ook met niemand een conflict had. Ze had geen financiële problemen en was niet verwikkeld in duistere zaakjes. Voor zover de speurders kunnen nagaan, had de dader ook geen seksueel motief en was hij niet uit op geld. De portefeuille van Mieke werd – met een aanzienlijke som geld erin – teruggevonden op de eettafel, onaangeroerd.