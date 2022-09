Fabriekshal even ontruimd na containerlek in bedrijf

De brandweer kwam vrijdagnamiddag ter plaatse aan Suez Water Technologies omwille van een lekkende container bij het bedrijf. Er hing tijdelijk een gele wolk in de fabriekshal en een speciaal gaspakkenteam zakte af naar de Toekomstlaan in Herentals. De wolk in de fabriekshal bevatte een prikkelende geur die snel vervloog, maar zich niet verspreidde in de omgeving. Ondertussen is het lek gedicht en komt er geen rook meer vrij uit de container