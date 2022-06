Extra milieurapport aangevraagd voor ontwikkeling site Poederkot

De drie fases van site Poederkot hangen samen en de effecten op de omgeving moeten daarom ook samen bekeken worden. De beslissing van de stad is gebaseerd op recente rechtspraak van de raad voor vergunningsbetwistingen en op adviezen van Team MER en het Agentschap Natuur en Bos. De voorbije periode dienden buurtbewoners van Wuytsbergen en omgeving meer dan 800 bezwaarschriften in tegen de plannen.

Nieuw openbaar onderzoek

Het stadsbestuur beschouwt het dossier van site Poederkot als onvolledig, dit betekent dat het huidige dossier automatisch stopt. De projectontwikkelaar heeft in een latere fase de mogelijkheid om zijn dossier opnieuw in te dienen, maar dat kan enkel met een project-MER voor de volledige ontwikkeling binnen de strategische site Poederkot. “Als de ontwikkelaar later een herwerkt dossier indient, volgt een nieuw openbaar onderzoek”,klinkt het verder. “De huidige bezwaren worden dan niet opgenomen in dit nieuwe dossier. Als een inwoner over het herwerkte dossier een bezwaar wil indienen, dan moet dat tijdens dit nieuwe openbaar onderzoek.”