Ex-Miss België Celine Van Ouytsel speelt vliegende reporter voor Heylen Vastgoed: “Tijdens vlog is onder meer te zien hoe een huisbezoek verloopt”

Wie vandaag een woning wil kopen of huren, krijgt vaak te maken met heel wat complexe termen. Dan denken we onder meer aan huurkoop, schuldsaldoverzekering of plaatsbeschrijving. Die typische vastgoedtermen worden via een nieuw vlog-kanaal in mensentaal vertaald dankzij Heylen Vastgoed met roots in Herentals. Het is de Herentalse ex-Miss België Celine Van Ouytsel die tijdens ‘Kennis van Vloggen’ mensen met interesse in vastgoed wegwijs maakt in alle juridische zaken die bij hun droomhuis komen kijken.