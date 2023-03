Eropuit met de gravelbike: ontdek de grindwegen en bossen van het Neteland en omgeving

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van gravelbikeroutes. Zo ontdek je de onverharde wegen van het Neteland en omstreken.

Start- en aankomstplaats: Herentals, 65,1 kilometer

Komende zaterdag staat in Toscane de Strade Bianche op het programma. Het peloton koerst over grindwegen naar de Piazza del Campo in Siena. Voor wie zelf net als Mathieu van der Poel of Julian Alaphilippe over onverharde wegen wil fietsen dit weekend heeft RouteYou een fietsroute uitgestippeld door het Neteland en omstreken. Tijdens deze fietstocht van goed 65 kilometer rijd je van Herentals via Grobbendonk en Pulderbos naar de Lilse bergen. Via het Grotenhoutbos en de Hoge Mouw gaat het daarna terug naar Herentals.

Volledig scherm In de Hoge Mouw is het zalig genieten van de natuur. © RV

De fietstocht vertrekt aan het station van Herentals. Langs de iconische Zandpoort verlaat je de stad om richting Grobbendonk te rijden. Aan het Neerhof kan je even halt houden. Van daaruit rijd je door de vallei van de Aa, die gekenmerkt wordt door weilanden en bomenrijen, en vervolgens door het Lovenhoek naar Pulderbos. Daar ligt de Col de Pulderbos, een ietwat sarcastische benaming voor de brug over de E34. Fietsen in de Kempen is een eerder vlakke bedoening. Gelukkig zijn er nog de bruggen over kanalen en snelwegen om de benen eens te testen.

Door domein Blommerschot, Wechelderzande en de Visbeekvallei gaat het vervolgens richting Lilse Bergen. Daar is voor elk wat wils: van het zandstrand en de zwemvijver, waar het in de zomer heerlijk zonnekloppen is, tot het terras, waar je kan genieten van een welverdiend drankje tussen het fietsen door. Laat je de Lilse Bergen achter je, dan rijd je in oostelijke richting naar het Grotenhoutbos. Dit bos is een overblijfsel van het domaniaal bos met een imposant drevencomplex dat als jachtgebied diende voor de hertogen van Brabant. Dit bosdomein - een groot, aaneengesloten, bosrijk gebied in een gaaf, open landbouwgebied - is het enige oud boscomplex van die grootteorde in de Kempen dat minstens sinds de middeleeuwen aanwezig is gebleven. In het bos komt kwetsbare oude vegetatie voor met zeldzame planten.

Volledig scherm Domein Het Zwart Water © Ton Wiggenraad

Je rijdt daarna zuidwaarts richting Kasterlee, waar je nog een tussenstop kan maken in domein De Hoge Mouw. Via Lichtaart en domein Het Zwart Water fiets je het laatste stuk van de route weer naar Herentals. Het Zwart Water is een geklasseerd landschap met zowel moeras- en oevervegetatie als dennenbos. Het reservaat heeft een weelderige plantengroei en is ook een belangrijke broedplaats voor vogels. Het laatste deel van de fietstocht gaat door heidelandschap. Met wat geluk zie je er de herder aan het werk met zijn kudde schapen.

