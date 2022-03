Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor Ontmoetingsruimte De Cirkel in Herentals

westerlo UniTrips Reisbeurs maakt doorstart als Vakantiesa­lon Kempen: “We brengen nu de hele wereld onder één dak”

Na edities in 2018 en 2019 maakt UniTrips Reisbeurs komend weekend - na twee jaar coronaperikelen - in het Businesscenter De Regio in Westerlo een doorstart als Vakantiesalon Kempen. In tegenstelling tot de twee voorgaande edities zullen bezoekers er terecht kunnen voor vakanties in zowat alle uithoeken van de wereld dankzij een samenwerking met een twaalftal Belgische touroperatoren.

