Ellende op E313 nog niet voorbij: Snelweg richting Hasselt volledig versperd door nieuw ongeval in Ranst

Herentals/RanstDe avondspits verloopt erg moeizaam op de E313 van Antwerpen naar Luik. Rond 16 uur gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen, ter hoogte van Herentals-Industrie. Richting Hasselt moest het verkeer een tijdje over de pechstrook. Daar is de rijbaan weer vrij, maar intussen gebeurde er al een nieuw ongeval in Ranst.

Het eerste ongeval gebeurde rond 16 uur vanmiddag. Op foto’s is te zien hoe een vrachtwagen zowat de volledige rijbaan verspert. Die stond in schaar na een klapband. Al snel stond er zo’n 12 kilometer file, tot in Ranst, en de takelwerken zouden zeer complex zijn. Dat meldde Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Zij raden het verkeer dat van Gent naar Hasselt wil dan ook aan om via Brussel te rijden.

Door het ongeval stond er ook een kijkfile in de andere richting. Daar moet het verkeer aanschuiven vanaf Oevel. In die kijkfile gebeurde een tijdje later opnieuw een ongeval, ter hoogte van Herentals-Oost. Het verkeer moet er nog steeds over de pechstrook.

Kort nadat het ongeval met de vrachtwagen was afgehandeld, werd de E313 richting Hasselt opnieuw volledig afgesloten. Dit keer door een nieuw ongeval in Ranst. Er staat een file vanaf Wommelgem. Het verkeer moet er een omleiding volgen via de E34 en de N14.

Volledig scherm Gekantelde vrachtwagen op de E313. © RV

