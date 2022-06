Eerste Zeeuwse mosselen aangekomen bij De Vis Factorij: “Prijs vorig jaar blijft voorlopig behouden”

Herentals‘Hier zijn we met de mosselen!’, de alom bekende kreet van Maria Backeljau uit een populaire tv-serie uit het verleden. Vrijdagochtend was het niet het opvallende personage dat met deze uitspraak kwam, maar waren het de uitbaters van De Vis Factorij in Herentals. In alle vroegte kwam de allereerste lading Zeeuwse Mosselen uit Yerseke toe bij de vroegere ‘Vishandel Arijs’. En daar zit de Kempense mosselfan ieder jaar weer op te wachten. Smullen maar!

Kleine schelpen met een grote inhoud mosselvlees, zo kan de eerste lading jumbo-mosselen die toekwam bij De Visfactorij omschreven worden. Twee jaar na de overname van Vishandel Arijs blikken de nieuwe uitbaters vol goede moed vooruit richting het eerste echte mosselseizoen zonder coronabeperkingen. Aangezien menig Kempenaar niet vies is van een traditioneel mosselfeest bij een lokale vereniging of bedrijf, zullen de schelpen vlotjes over de toonbank gaan naar alle hoeken van de regio. “We deden de overname na de eerste coronagolf in 2020", blikt Stijn Michiels terug. “Eigenlijk gingen we er toen vanuit dat de grootste ellende met de pandemie achter de rug was. Intussen weten we dat dat anders liep. Nu merken we dat er bij veel verenigingen, bedrijven en families weer interesse bestaat om een traditioneel mosselfeest te organiseren en dat klinkt ons als muziek in de oren.”

Yerseke

De uitbaters van De Vis Factorij wandelden halverwege deze week door het welbekende mosseldorp Yerseke in Nederland en zagen de boten met mosselen toekomen. “We waren nog niet van plan te starten dit weekend met de mosselverkoop, maar omdat ze er zo goed uitzagen hebben we niet getwijfeld en lieten we de eerste mosselen al naar Herentals komen”, klinkt het bij Axel Verbeckmoes van De Vis Factorij. “Normaalgezien was de start van ons mosselseizoen iets voor volgende week, maar vanaf dit weekend zullen er per dag twee leveringen verse mosselen toekomen in Herentals.”

Quote Vorig jaar zagen we de particulie­re verkoop van mosselen opleven, waarschijn­lijk omdat er in de horeca strikte regels van kracht waren

Zo goed als alle producten op de markt lijken duurder te worden de laatste maanden, ook de verschillende vissoorten. Uitzondering op de regel lijken de felbegeerde mosselen te worden. “We kunnen onze prijs van vorig jaar voor de mosselen behouden naar alle waarschijnlijkheid”, weet een tevreden Axel Verberckmoes. “Voor een kilo verse mosselen rechtstreeks geleverd uit Yerseke betaal je hier bij ons 9,95 euro vandaag. Vorig jaar zagen we de particuliere verkoop enorm opleven, naar alle waarschijnlijkheid omdat bij de horecazaken strikte regels van kracht waren. Dit jaar zal dat normaalgezien anders zijn.”

Dagelijkse aanvoer

Het mosselseizoen is een belangrijk onderdeel voor de bekendheid van De Vis Factorij. “We zien dat de mosselen voor mensen vaak het eerste product zijn waardoor ze met ons kennismaken”, vervolgt Stijn Michiels. “Dat is belangrijk, want die mensen zijn vaak verrast door de kwaliteit en de grootte van ons aanbod wanneer ze binnenstappen bij De Vis Factorij. Met onze dagelijkse aanvoer van een breed gamma vis hebben we een groot voordeel op andere zaken waar vis maar een fragment van hun aanbod vormt.”

Volledig scherm Axel Verberckmoes geniet van de eerste Zeeuwse mosselen van het jaar © Jurgen Geyselings

