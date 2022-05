Eerste spadesteek voor uitbouw glasvezelnetwerk op grondgebied Herentals: “Een mijlpaal in de digitale evolutie”

HerentalsFiberklaar vierde dinsdagvoormiddag de glasvezeluitrol in Herentals met een symbolische spadesteek in het bijzijn van Nicholas De Walsche, Head of Commercial van Fiberklaar, burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) en schepen Van Nueten (N-VA). Ook Bavo De Cock, CEO van Circet Benelux, tekende present, zijn aannemersteam voert de grondwerken uit.

Twee weken geleden werd gestart met de eerste voorbereidingen enmen focust daarbij eerst op Morkhoven en Noorderwijk, waar het fibernetwerk 75 kilometer lang wordt en goed is voor zo’n 4 000 huisaansluitingen. De verwachte eerste aansluitingen zijn voor het najaar van 2022. Het einde van de werken is voorzien voor maart 2023. Herentals-centrum komt in een volgende fase aan de beurt.

Nieuw hoofdstuk

Tegen 2028 wil men anderhalf miljoen Vlaamse huishoudens voorzien van een glasvezelaansluiting. “De Vlaming loopt warm voor fiber in huis. Dat merken we ook in Herentals”, weet Rik Missault (CEO Fiberklaar). “Er is veel interesse voor het fibernetwerk. Ook voor ons is het weer een nieuw hoofdstuk van het verhaal dat we in Vlaanderen aan het schrijven zijn.”

Quote Nu thuiswer­ken goed ingebur­gerd is, zullen snelle en stabiele internet­ver­bin­din­gen een grote meerwaarde bieden Schepen Pascal Van Nueten (N-VA)

“Een mijlpaal in de digitale evolutie. Het Fiberklaar netwerk zal bij onze inwoners zonder twijfel op applaus onthaald worden”, zegt schepen Van Nueten (N-VA). “Nu het thuiswerken goed ingeburgerd is, zullen de snelle en stabiele internetverbindingen eveneens een grotere meerwaarde bieden aan het dagelijkse leven van onze inwoners. Het Fiberklaar netwerk is dan ook een troef die we met het stadsbestuur bewust ten volle uitspelen.”

Brief in de bus

Inwoners uit de eerste zone van het aansluitbaar gebied kregen een brief in de bus voor een mogelijk huisbezoek van de aannemer. Zo’n huisbezoek is volledig vrijblijvend en dient om na te gaan hoe de woning kan worden aangesloten op het netwerk. Ook mensen die hun woning al fiberklaar willen maken zonder daarbij een glasvezelabonnement af te sluiten bij de internetproviders kunnen een gratis aansluiting krijgen en de fibercontactdoos laten plaatsen.

Providers

Fiberklaar biedt zelf geen internetabonnementen aan. Het stelt zijn netwerk open voor alle operatoren. Dat wil zeggen dat inwoners van Herentals zelf de telecomprovider kiezen die het meest geschikt is voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, streaming en telefonie. Op dit moment bieden Proximus, Multifiber, RapidXS en EDPnet hun diensten aan en verwacht wordt dat nog andere providers op de fiberkar zullen springen