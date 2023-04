Eerste pleisters van Rode Kruis gaan naar brandweer: “Ze vieren hun 200ste verjaardag en zo zetten we fijne samenwerking extra in de kijker”

Patiënt geeft vuistsla­gen aan ambulan­cier na epilepsie­aan­val: “Hij weigerde mee naar het ziekenhuis te gaan”

Een ambulancier van brandweerzone Kempen kreeg in januari van dit jaar in de Goudbloemstraat in Herentals enkele rake klappen van een patiënt. De dader riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden. “De slagen werden toegediend toen de epilepsieaanval al voorbij was.”