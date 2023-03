Eerste fysieke onthaalpunt Zorgzame Buurt opent in Herentals Linkeroever: “Iedere maandag gaan deuren open voor allerhande vragen van buurtbewoners”

Dinsdagavond werd onder ruime belangstelling het eerste fysieke onthaalpunt in het kader van het project Zorgzame Buurten in Herentals aangekondigd. Vanaf volgende week maandag 20 maart kunnen buurtbewoners van ‘Herentals Linkeroever’ met allerhande vragen wekelijks terecht in het Wijkonthaalpunt De Gagel in de Gagelstraat.

Het nieuwe onthaalpunt in de Gagelstraat op ‘Herentals Linkeroever’ is iedere maandag geopend tussen 9.30 uur en 12.30 uur. De bewoners van de Herentalse buitenwijken Sint-Janneke en de Molekens ten zuiden van het Albertkanaal omschrijven zichzelf wel eens als die ‘van over het water’. Vandaar dat dit gebied sinds kort de naam Herentals Linkeroever meekreeg. Dinsdagavond werd de werking van het nieuwe onthaalpunt volledig uitgelegd door de mensen die het samen uit de Linkeroever-grond stampten.

Quote Meer dan een jaar is er gepuzzeld en kijk wat een mooi verhaal dit uiteinde­lijk geworden is Joris Bracquené

“We hebben meer dan een jaar gepuzzeld om dit hier voor elkaar te krijgen en kijk wat een mooi verhaal dit uiteindelijk geworden is”, klinkt het bij Joris Bracquené van Zewopa. “Eerst werd het lokale krantje voor de buurt ontwikkeld en nu kunnen we een fysiek onthaalpunt openen hier dat iedere maandag zijn deuren openzet voor de buurtbewoners. Een dikke pluim voor iedereen die hieraan meewerkte.”

Schepen Bart Michiels, Bert, Hanna Vanlitsenburg, Joris Bracquené en Monique Gauquie gaven dinsdagavond uitleg over de werking van het fysieke onthaalpunt De Gagel

Maar wat houdt zo’n fysiek onthaalpunt nu eigenlijk in voor de buurt? Dat kwam Monique Gauquie verduidelijken tijdens de plechtige opening. “Het onthaalpunt is echt bedoeld voor de mensen van de buurt hier. We beginnen laagdrempelig waarbij iedereen met een brede waaier aan vragen terechtkan bij het onthaalpunt”, klinkt het. “Dan denk ik aan hulp en ondersteuning bij onder andere vragen over energiefacturen, of de hulp bij computerproblemen en een vaak te moeilijke papierwinkel voor mensen, maar ook allerhande meldingen kunnen hier gedaan worden waarmee we dan richting het stadsbestuur stappen. Denk maar aan gaten in het wegdek in de wijk of speeltoestellen die stuk zijn. We hebben de ambitie om hier zoveel mogelijk zelf op te lossen voor de mensen.”

Quote Ook opleidin­gen voor onder meer het werken met de app van de CM en infomomen­ten over verhoogde tegemoetko­ming en info voor mantelzor­gers werden uitgewerkt Hanna Vanlitsenburg

Naast de hulp voor buurtbewoners met allerhande vragen wil men op ‘Herentals Linkeroever’ eveneens buurtbewoners de kans geven om opleiding te volgen in het onthaalpunt. “We willen verder gaan dan alleen ondersteuning bieden”, klinkt het bij Hanna Vanlitsenburg. “Ondertussen hebben we al een vormingsaanbod uitgewerkt. Zo staan er opleidingen voor het werken met de app van de CM op het programma, maar ook infomomenten over verhoogde tegemoetkomingen en een infomoment voor mantelzorgers in de buurt. In het najaar gaan we dan verder aan de hand van de vele vragen die daartegen binnengekomen zijn in het onthaalpunt.”

De aanwezigen luisteren aandacht naar de woorden van Joris Bracquené tijdens de opening van fysiek onthaalpunt De Gagel

In eerste instantie zal het onthaalpunt ondersteuning krijgen door professionele mensen, maar de ambitie is om tegen volgend jaar volledig op vrijwilligers te dragen en dat vijf dagen per week. “Er komt hier op deze plek heel veel samen”, ontdekt schepen Bart Michiels (CD&V). “Eindelijk komen er resultaten op tafel na heel hard werken. Laat dit een beginpunt zijn voor de verdere ontwikkeling van onze hele stad. Vaak kunnen buren elkaar al veel hulp bieden bij problemen. Hopelijk kunnen we vanuit deze verwezelijking tal van zaadjes gebruiken om verder op het grondgebied van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven te planten.”

