Eerste buurtrestaurant opent in lokaal dienstencentrum: “Niet enkel goedkoop eten, maar vooral gezellig eten en elkaar ontmoeten”

Uit een bevraging bij de gebruikers van het dienstencentrum in 2020 bleek er nood te zijn aan een buurtrestaurant, want 76 deelnemers gaven aan op wekelijkse basis langs te zullen komen. Nu we ons ook nog eens in financieel woelige tijden bevinden, kon de opening van het buurtrestaurant volgens schepen van Sociale Zaken Bart Michiels (CD&V) haast niet actueler zijn. “Mensen voelen meer en meer deze crisis in hun portemonnee. Dat blijkt op het OCMW, maar ook hier in het lokaal dienstencentrum. Maar dit gaat niet enkel om goedkoop en gezond eten, het gaat vooral om gezellig eten en mekaar ontmoeten”, aldus Michiels.

“Het versterkt niet enkel ons sociale weefsel, maar onze medewerkers van het Convent zijn hier ook heel makkelijk bereikbaar zodat zij een hand kunnen uitreiken aan wie het nodig heeft. Zo kan het eten van een soepje hier er misschien wel toe leiden dat mensen ook op een andere manier geholpen worden, bijvoorbeeld in hun administratie of bij het zoeken naar thuiszorg of aangepast vervoer. Ik spreek zelf over een 5G-netwerk dat we hier hebben geïnstalleerd, met de vijf G’s van Goed, Gezond, Goedkoop, Gezellig en Gemoedelijk eten. Dit sociaal netwerk is misschien nog wel sterker dan het glasvezelnetwerk dat ze momenteel in Herentals aan het aanleggen zijn”, glimlacht de schepen.

Volledig scherm Het buurtrestaurant in het Convent is op dinsdag- en donderdagmiddag geopend. © Wouter Demuynck

Driegangenmaaltijd

De opening van het buurtrestaurant kwam vooral de laatste twee jaar in een stroomversnelling, maar het idee dateert al van minstens vijftien jaar geleden. “Ik herinner me nog een OCMW-raad van zo’n vijftien jaar geleden waar het idee, dat we toen nog een sociaal restaurant noemden, al besproken werd. Er is veel nagedacht, gerekend en gediscussieerd. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar ik ben blij dat het gelukt is. Het is uiteindelijk wel crisis en ook wij hebben heel wat investeringen moeten schrappen, maar dit wilden we nadrukkelijk behouden.”

Alle inwoners van Herentals en daarbuiten zijn elke dinsdag en donderdag welkom in het buurtrestaurant, waarbij er bijzondere aandacht is voor senioren en kwetsbare personen. Om 12 uur wordt de soep geserveerd, waarna een hoofdschotel en het dessert volgen. De prijs voor een maaltijd bedraagt 10 euro. Inwoners van Herentals met een verhoogde tegemoetkoming betalen 6 euro. Dinsdagmiddag kwamen de eerste klanten, voornamelijk senioren, tafelen in de cafetaria van Convent2.

Volledig scherm Greta Goossens en Romain Papen kwamen dinsdagmiddag kennismaken met het nieuwe buurtrestaurant. © Wouter Demuynck

Tweede locatie

Ook Greta Goossens (70) en Romain Papen (83) kwamen een kijkje nemen. “We wonen vlakbij, dus vonden het interessant om eens langs te komen. Het is een prima initiatief”, vertelt Greta. “We zijn heel goed ontvangen, de vrijwilligers doen hun uiterste best om het voor iedereen aangenaam te maken”, gaat Romain verder. “We zijn allebei op pensioen en dan moet je ergens mensen zoeken die ook uit zijn op contact, en hier kan je hen vinden. We denken er wel aan om wekelijks langs te komen, wat ze ook opdienen. Thuis zitten we met z’n tweeën en dat is zeker ook aangenaam, maar in zo’n gezelschap eten maakt het toch nog plezanter.”

Op vrij korte termijn al komt er een tweede buurtrestaurant aan op de site Vorselaarsebaan, waar woonzorgcentrum Sint-Anna gevestigd is. “Dat zal voor dit najaar zijn”, zegt schepen Michiels. “Hier zijn we open op dinsdag en donderdag, op de Vorselaarsebaan willen we dan op de andere dagen openen.”

