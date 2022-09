Een heel weekend Herfstshopping in stadscentrum

geel/meerhout Lessen­reeks voor beginnende mountainbi­kers aan Lissenvij­ver

De gemeente Meerhout organiseert in oktober ‘Start to Mountainbike’, een vierdelige lessenreeks voor beginnende mountainbikers aan de Lissenvijver in Geel. Zij trekken er tijdens vier zondagvoormiddagen in groep op uit onder begeleiding van een ervaren mountainbiker.

27 september