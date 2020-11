E313 in Herentals Industrie volledig afgesloten richting Antwerpen door kop-staart-aanrijding

Op de E313 ter hoogte van Herentals Industrie is de snelweg volledig afgesloten in de richting van Antwerpen. Een vrachtwagen reed er in op de staart van een file die er al stond door een defect voertuig verderop. Door het ongeval is de volledige snelweg richting Antwerpen afgesloten en wordt het verkeer via de afrit Herentals Oost in Olen omgeleid naar de oprit Herentals West in Grobbendonk. Hiervoor dient men de calamiteitenomleiding met de letter G te volgen. Ook op die omleiding en de omgeving errond is het druk momenteel.