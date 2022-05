Dronken caféganger riskeert celstraf voor vechtpartij: "Ik heb zelf de klappen moeten incasseren”

Een ruzie liep in december vorig jaar uit de hand aan café The Roxy in Herentals. Volgens het openbaar ministerie begon K.V. in dronken toestand te tieren naar een man die een korte relatie zou hebben gehad met zijn ex-vriendin. “Hij wierp zich plots bovenop het slachtoffer en begon hem te slaan. Zijn eigen vrienden probeerden hem weg te trekken, maar hij begon in het wilde weg te slaan. In hun verklaringen spreken de vrienden van razernij”, zegt de advocaat van een slachtoffer.