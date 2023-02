Dorpshuis doet dienst als dienstencentrum Het Pomphuis

Herentals Een écht bronzen standbeeld voor Rik Van Looy komt steeds dichterbij: “De Keizer van Herentals verdient meer dan een plastic exemplaar”

Een écht bronzen beeld in het hart van de stad voor de Keizer van Herentals. Het is daar dat Herentalsenaar Marc Van Ouytsel al een tijdje naar streeft. Binnen een kleine maand is het zover. Het huidige beeld op de Grote Markt, gegoten in een kunststof vermengd met gietijzerpoeder, wordt vervangen door een uit brons gegoten kopie. “Rik Van Looy verdient meer dan het plastic beeld dat er nu staat”, klinkt het.

9 februari