DJ Ronny Retro lanceert zijn eigen biertje: “Blonde tripel met ‘zuute’ afdronk en niet te veel of te weinig alcohol”

Geel Stad gaat in beroep tegen vergunning voor verkave­ling Manheuvels

Het stadsbestuur van Geel gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie Antwerpen om een vergunning toe te kennen voor de uitbreiding van verkaveling Manheuvels in Bel. Het project met 40 extra loten past volgens de stad niet in de dorpskern van Bel.

26 augustus