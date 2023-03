Deze maand drie infomomenten over toekomst begraafplaatsen

Het doel van het masterplan voor de begraafplaatsen in Herentals is om een kwaliteitsvolle toekomstvisie te ontwikkelen voor de herinrichting, het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen. In heel Herentals wil men naar groene parkbegraafplaatsen evolueren.

Vragen

Om de plannen van deze vergroeningen toe te lichten, worden alle inwoners uitgenodigd op verschillende infomomenten op verschillende locaties Zo vindt er een infomoment plaats op 21 maart in Noorderwijk in het Oud Zwembad aan Ring, op 27 maart in Herentals in zaal ‘t Hof op de Grote Markt en op 29 maart in Morkhoven in de parochiezaal aan de Goorstraat. De bijeenkomsten starten telkens om 19.30 uur. Aanwezigen krijgen de kans om hun vragen over de toekomstige begraafplaatsen te stellen.