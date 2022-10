Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Voetbal eerste provinciale Vorselaar moet aanvaller Matthias Jansen voor de rest van het seizoen missen na een zware knieblessu­re

Bij Vorselaar zitten ze met de handen in het haar. In de wedstrijd van vorige zondag liep Matthias Jansen een kwetsuur op aan de kruisbanden van de knie. Als er één speler is die voor de Kempische formatie uit eerste provinciale heel belangrijk is, dan is het de aanvaller. Trainer Marc Antonissen beseft dat de situatie er ineens helemaal anders zal uitzien.

