Debateer mee over toekomst van enkele historische gebouwen in de stad

Herentals heeft heel wat mooie gebouwen met een belangrijke erfgoedwaarde. Binnenkort komen er een aantal van deze gebouwen vrij. Zeker wanneer de kunstencampus klaar is. De stad wil voor deze gebouwen een nieuwe bestemming vinden. Daarom ontwikkelde men een toekomstvisie, waarbij we bekeken wordt welke gebouwen behouden blijven, welke in erfpacht gaan en welke men mogelijk verkoopt.

Acht gebouwen

Mening

Na de eerste toekomstvisie die voorgesteld werd op 21 juni, zijn een drietal herbestemmingsmogelijkheden per gebouw verder bestudeerd met respect voor de belangrijkste erfgoedwaarde. Soms is de huisvesting van staddiensten een optie, voor andere gebouwen is een nakende verkoop of erfpacht in zicht. Hierover gaat het bestuur graag met de inwoners in gesprek en hoort het graag hun mening. Zin om mee te gaan in het debat hierover, kom dan op dinsdag 22 november om 19 uur langs in de begijnhofkerk.