De Toevlucht trakteert 150 minderbedeelden op een heuse feestmaaltijd: “Blij dat we traditie weer kunnen oppikken”

HerentalsDe vrijwilligers van De Toevlucht in Herentals staken zaterdagmiddag de handen uit de mouwen om een 150-tal mensen in armoede of vluchtelingen op een feestmaaltijd te trakteren. Het was alweer drie jaar geleden dat ze dat nog eens konden doen. Blij dat ze dit kunnen doen, maar anderzijds is er ook een pijnlijke vaststelling. “De voorbije maanden is het aantal gezinnen in nood met bijna twintig procent toegenomen”, zeggen Wilfried De Strijcker en Tom Helsen van De Toevlucht.

De Toevlucht werd begin jaren ‘90 opgericht door Willy Verbruggen uit Vorselaar en startte met één afdeling, maar ondertussen zijn het er zeven. Na Antwerpen is Herentals zowat de grootste afdeling. Elke tweede zaterdag van de maand zetten tientallen vrijwilligers zich in om gezinnen in nood aan voedsel, kledij of schoenen te helpen. Die bedeling gebeurt vanuit het gebouw in de Markgravenstraat. “We hebben alles samen zo’n 500 gezinnen die in ons bestand zitten", zeggen Wilfried De Strijcker en Tom Helsen. “Daarvan komen er elke maand toch zo'n 180 langs tijdens het bedelingsmoment. Dat aantal is de voorbije jaren fors toegenomen, maar zeker de laatste maanden. Minstens twintig procent. En het einde lijkt nog niet meteen in zicht.”

Feestmaaltijd

Naast de maandelijkse voedselbedeling, had de Toevlucht ook een traditie om elk jaar in januari de aangesloten gezinnen uit te nodigen op een feestmaaltijd. Zodat zij toch ook een beetje op een feestelijke manier het jaar konden inzetten. De voorbije twee jaar kon het feest niet doorgaan, maar zaterdag werden zo'n 150 mensen getrakteerd op een lekkere maaltijd met kip, erwtjes en worteltjes en kroketjes, een dessert, koffie en een streepje muziek. “We zijn blij dat we hen dit weer eens hebben kunnen gunnen”, vertellen Wilfried en Tom. “De mensen genieten er wel van. Maar we kunnen het uiteraard niet zonder onze vaste groep van vrijwilligers die zich zonder er iets voor te krijgen inzetten. Dagenlang zijn ze ermee bezig geweest om alles netjes in orde te krijgen en nadien weer alles op te ruimen omdat er zondag weer een dienst van de Evangelische kerk doorgaat in de zaal. Ach, we doen dit niet om te laten zien hoe goed we wel zijn. We willen gewoon die mensen die het niet breed hebben een beetje uit de nood helpen.”

Hulp

Het gros van de gezinnen in het bestand van De Toevlucht komt uit Herentals, zo’n 70 procent. De andere gezinnen komen uit onder meer Grobbendonk, Olen, Lichtaart. De voeding, kledij en de andere spullen krijgen ze van particulieren, bedrijven, winkels en de voedselbank. Als er iets te kort is omdat het aantal gezinnen plots weer stijgt, wordt er al eens iets bij gekocht. “We willen immers niemand iets moeten weigeren”, zegt Tom Helsen. “We verdelen echt alles wat we hebben onder iedereen die zich komt aanbieden. Moesten er nog bedrijven of winkels zijn die ons willen steunen, alle hulp blijft welkom.”

