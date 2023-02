De Cirkel-Shop is plek waar mensen in kansarmoede komen winkelen: “350 huishoudens en we verwachten dat dat cijfer nog gaat groeien”

De afgelopen weken is er op de Campus Spiegelfabriek aan de Lierseweg in Herentals hard gewerkt aan de nieuwe sociale kruidenier. Die gaat voortaan als De Cirkel -Shop door het leven. In de shop vindt men kwaliteitsvolle voedingswaren en verbruiksproducten. De winkel is alleen toegankelijk voor wie het kansentarief geniet.

Twee jaar geleden werd de toenmalige kringkruidenier op de Campus Spiegelfabriek omgevormd tot een sociale kruidenier. Dat was nodig, want het werd onhoudbaar om een echte kringkruidenier op de traditionele manier open te houden. De kosten en lasten voor stad en OCMW waren daarvoor te hoog.

Maar ook die hervorming bleek al snel niet genoeg. “De crisis maakte dat nog duidelijker, omdat we zowel via de intakes bij de sociale dienst als via onze andere kanalen en armoedeorganisaties merkten dat het water bij nog meer mensen aan de lippen kwam te staan”, zegt schepen Bart Michiels.

Verschil maken

Daardoor is het team Dienst Gelijke Kansen meteen aan de slag gegaan. Ze betrokken alle stakeholders, maar ook het bestuur en bijvoorbeeld de leden van het Bijzonder Comité. Zo werkten ze een concept uit dat niet alleen breed gedragen is, maar ook een echt verschil maakt.

Het nieuwe concept van De Cirkel-Shop in Herentals is eigenlijk heel simpel. Iedereen die in Herentals woont en een UiTPAS met kansentarief heeft, is welkom. Mensen vanuit andere Netelandgemeenten hebben een doorverwijzing nodig van het OCMW. “Mensen kopen een abonnement van 5 euro en kunnen daarmee een hele maand elke donderdag komen winkelen, dit is 3 euro voor mensen die onder de Europese armoedegrens leven en dus aanvullend ook recht hebben op de Europese voedselbedeling.”

350 huishoudens

Sinds de heropening mocht men bij De Cirkel-Shop 170 spontane nieuwe klantenkaarten aanmaken: een pak meer dan voorheen. Reken daarbovenop ook nog de 180 mensen die op doorverwijzing naar de shop komen via de Sociale Dienst voor de FEAD-bedeling en je komt al snel aan 350 huishoudens die men er mag bedienen.

Quote We maken hier van de nood een deugd, het gaat immers om zo veel meer dan klassieke voedselbe­de­ling Bart Michiels

“350 huishoudens in Herentals, dat is heel wat. En eigenlijk verwachten we dat dit aantal nog gaat groeien”, vermoedt Michiels. “We maken hier van de nood een deugd. Het gaat hier immers om zo veel meer dan klassieke voedselbedeling. Denk maar aan duurzaamheid, het reduceren van voedseloverschotten, maar ook aan ontmoeting, laagdrempelige hulpverlening, educatie en cursussen, en participatie en inclusie.”

Op verplaatsing

Samen met Foodsavers gaat men bovendien ook innoveren. Zo gaat de winkel in het najaar 3 keer in Noorderwijk en 3 keer in Morkhoven een mobiele kruidenier organiseren, gelinkt aan ontmoetingen en workshops. “We blijven dus niet bij de pakken zitten. Ik hoop dan ook dat vele mensen hier een hartelijk en smakelijk aanbod gaan vinden. En ik wil graag iedereen feliciteren en bedanken voor al het werk dat hier is ingekropen. Dagelijks werken we verder aan slimme en hartelijke hulpverlening. In de eerste plaats al onze vrijwilligers in de Cirkel en de shop, maar zeker ook het team Gelijke Kansen en Preventie, die de schwung die er op hun dienst heerst ook laten resoneren in dit sociale Herentals.”

