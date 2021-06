Danny Smets krijgt 15 jaar cel na relatie vol terreur: "Opgelucht. Maar het blijft knagen dat mama zo hard heeft afgezien”

Geel/Kasterlee Auto vat vuur op Noord-Zuidverbin­ding

25 juni De verbindingsweg N19g tussen Geel en Kasterlee werd vrijdagnamiddag een tijd afgesloten voor het verkeer. Aanleiding was een hevige autobrand. Eén auto die op de Noord-Zuidverbinding reed had vuur gevat. Het verkeer moest omrijden via Geel-Ten Aard en het centrum van Kasterlee.