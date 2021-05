Danny S. sloeg Sonja (56) dood. Nog voor de start van zijn proces mishandelt hij ook zijn nieuwe bruid

Lille Pijplei­ding naar Ruhrgebied treft 348 percelen en natuurge­bied in Lille: gemeente dient negatief advies in

29 april De gemeente Lille geeft een negatief advies in het openbaar onderzoek naar de aanleg van een pijpleiding tussen het Ruhrgebied en de Antwerpse haven. In een van de drie mogelijke tracés doorkruist de leiding maar liefst 348 percelen en stukken natuurgebied in de vallei van de Visbeek. Ook in andere Kempense gemeenten zoals Grobbendonk en Rijkevorsel deed de pijpleiding al het nodige stof opwaaien.