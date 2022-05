Danny (61) werd veertien dagen geleden bewusteloos achtergelaten na ongeval met fiets: “Na mijn val nog geroepen, daarna ging het licht uit”

olen Kunst en muziek onder de kerktoren tijdens Olense Kunstendag

Op zondag 15 mei vindt in en rond de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Olen de Olense Kunstendag plaats. De kerk krijgt vanaf 2024 een nieuwe invulling en dus was het volgens de werkgroep WAK een uitgelezen kans om dit jaar de kerk nog één keer open te stellen in zijn huidige vorm.

11:46