Dakwerker zwaargewond na val van stelling

Een dakwerker is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval in de Schoolstraat in Herentals. De 33-jarige V.J. was via een stelling omhoog aan het klimmen, maar hij misstapte zich. De man viel 5 à 6 meter naar beneden. Het slachtoffer is zwaargewond, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht.