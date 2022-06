Containerpark ziet afvaltoerisme afnemen: “Te veel niet-Herentalsenaren maakten er in het verleden gebruik van”

Het recyclagepark in Herentals telde vorig jaar meer dan 22.000 bezoekers of 47,6% van de Herentalse gezinnen. IOK stelt vast dat het aantal kilo’s van een aantal afvalfracties sterk gedaald is. Het afgevoerde steenpuin is goed voor 900 ton, wat slechts 25% is van wat in 2018 werd afgevoerd. Ook de het afgeleverde hout was in 2021 goed voor 420 ton of slechts 36% van wat in 2018 werd afgevoerd. Tenslotte werd ook de afvoer van het groenafval bijna gehalveerd.

Veel niet-Herentalselaren

“Als bevoegd schepen ben ik trots om vast te stellen dat door de ingreep die we vorig jaar gedaan hebben, het afvaltoerisme effectief is afgenomen”, stelt schepen Pascal Van Nueten. “Er waren in het verleden te veel niet-Herentalsenaren die oneigenlijk gebruik maakten van ons recyclagepark. Dat zien we niet enkel in de sterk verminderde aanvoer van afvalstromen die in het verleden gratis konden aangevoerd worden in Herentals, maar elders betalend waren. De nieuwe aanpak zorgt voor minder afval van niet-Herentalsenaren enerzijds en een verminderde kost voor de Herentalse belastingbetaler anderzijds. De prognose was dat het recyclagepark 10,88 euro/inwoner zou kosten, terwijl dat in de praktijk is gereduceerd tot 10,28 euro/inwoner. Elke eurocent telt voor onze inwoners.”

Hotspots

Voor zwerfvuil zijn er 16 hotspots in Herentals die dagelijks worden opgeruimd. Naast de medewerkers van de Stedelijke Werkplaats zijn er ook veel buurtvrijwilligers actief en wordt er ingezet op gerichte zwerfvuilacties. In totaal werd er in 2021 30 ton zwerfvuil manueel opgeruimd. Voor wat betreft sluikstort zijn er 89 hotspots, die wekelijks worden gecontroleerd. In totaal werd er 23 ton opgeruimd.

Pluim voor de vrijwilligers

Tot slot geeft schepen Bart Michiels een dikke pluim aan de vele buurtvrijwilligers.“Ik ben heel trots op de grote toename van het aantal buurtvrijwilligers deze legislatuur. In 2018 waren dat er 46, terwijl er in 2021 al 196 buurtvrijwilligers actief waren. Samen zijn zij goed voor 970 opgehaalde vuilniszakken in 2021. Graag geef ik hen via deze weg een grote pluim”.

