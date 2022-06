Containerpark ziet aantal bezoekers afnemen: "Vrees voor sluikstorten”

Futsal eerste nationale Kobe Vrancken (Real Herentals) is belofte van het jaar: “Deze beloning had ik helemaal niet zien aankomen”

Op zijn twintigste werd Kobe Vrancken uitgeroepen tot beste Belgische belofte in het futsal. Het jonge talent van Real Herentals maakte de voorbije maanden zeer veel vorderingen en kreeg ook een pak speelminuten. Zelfs in de absolute topmatchen draaide hij mee in de rotatie. Zijn uitverkiezing is dan ook een logisch gevolg.

6 juni