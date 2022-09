Chee schrijft debuutroman dankzij haar Tinder-avonturen: “Wat waarheid is en wat niet? Dat ga ik niet onthullen”

HerentalsDe Herentalse Greet Embrechts lanceert eind deze week haar debuutroman ‘50 tinten tinder’. In het boek gaat hoofdpersonage Julia op zoek naar partnergeluk via de datingapp Tinder. Het is tevens die app, die de schrijfster een nieuwe wendig in haar leven gaf.

De debuutroman van ‘Chee’, de nickname van Greet Embrechts, kreeg als titel ’50 tinten tinder’ mee en is een spinrag van realiteit en fictie. Wat begon als een tijdverdrijf om de innerlijke demonen van de eenzaamheid te verjagen, is na vele omzwervingen uitgemond in een lijvig boek en enkele nieuwe passies: schrijven en Spanje.

Nieuwe wending

Greet is moeder van vier, werkt bij Standaard Boekhandel in het Wijnegem Shoppingcenter en ze is een creatieve duizendpoot. Ze studeerde juwelenontwerp, schildert en boetseert en is ook op muzikaal vlak van verschillende markten thuis. En nu blijkt dat ze zich ook als schrijver aardig uit de slag kan trekken. De Tinderapp gaf Greet een nieuwe wending in haar leven. “Ik ontdekte Spanje, waar ik sinds een jaar of vijf vaak alleen naartoe reis. Reizen, mensen ontmoeten, verhalen sprokkelen en neerschrijven … Het is een passie geworden.”

Liefdesgeluk

Als het hoofdpersonage Julia haar relatie op de klippen ziet lopen, is eenzaam zitten treuren geen optie. Ze neemt het heft in handen en gaat actief op zoek naar het liefdesgeluk. De datingsite Tinder brengt haar naar kandidaat-partners en voert haar mee naar verre oorden. Mannen uit België en Nederland maar ook uit Malta, Spanje, Engeland of Schotland happen toe. En zelfs een Egyptenaar en een Uruguayaan reageren.

Quote Allerhande figuren passeren de revue, vaak boezemden ze angst in of soms waren ze weer net iets te braaf Chee

Julia draagt een geheim met zich mee. Er was vroeger iets gebeurd in Spanje, iets dat haar leven op z’n kop zette. In de roman wandelt Julia parallel naast Chee. Werkelijkheid en fantasie worden verenigd in verhalen over ontmoetingen met vreemde mannen. Mannen die, net als Julia, op zoek zijn. Al zijn niet alle mannen naar hetzelfde op zoek. “Allerhande figuren passeerden de revue: artistiekelingen, weirdo’s maar ook onvervalste romantici en erotische gelukszoekers. Soms waren ze boeiend en verrassend, maar vaak ook boezemden ze angst in of waren ze weer net iets té braaf. Tindergelukjes maar ook -ongelukjes dus,” knipoogt de schrijfster.

Quote Het boek is een goede handlei­ding voor mensen die met Tinder aan de slag gaan

’50 tinten tinder’ is in zekere zin ook een roadbook waarin de auteur ervaringen en locaties beschrijft. Stomende seksscènes hoef je niet te verwachten, wel een geanimeerd verhaal van een vrouw die graag nieuwe mensen ontmoet en al eens in bizarre situaties terechtkomt. “Wat is waarheid en wat niet? … Dat ga ik niet onthullen, ook uit respect voor de mannen die mijn pad kruisten. Feit is wel dat dit avontuur mij veel over de wereld en ‘de’ mannen heeft geleerd, maar ook over mijzelf. In de roman die ik schreef deel ik verhalen over mijn zoektocht naar een partner. Al moet ik zeggen dat het boek ook een goede handleiding is voor mensen die met Tinder aan de slag gaan.”

Signeersessies

Het boek wordt voorgesteld op donderdag 29 september om 20 uur in Kunstatelier Tabula Rasa, Schoolstraat 44 in Herentals. Op vrijdag 30 september en op zaterdag 1 oktober signeert de schrijfster bij achtereenvolgend de Standaard Boekhandels in Herentals en bij het Wijnegem Shoppingcenter. Telkens tussen 14 en 16 uur.

