Cannabis aangetroffen tijdens controle in stadspark

Geel KU Leuven brengt prestigieu­ze internatio­na­le masterop­lei­ding naar Geelse campus

Elf studenten van over de hele wereld zijn dit semester te gast op de Geelse campus van KU Leuven, waar ze een nieuwe prestigieuze internationale masteropleiding volgen. Ze krijgen er les over stralingseffecten in elektronica en fotonica.

31 maart