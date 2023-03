Burgerbevraging peilt naar gedrag, participatie en tevredenheid

Tussen eind maart en eind juni 2023 bevraagt het ABB in elke Vlaamse gemeente een representatieve groep inwoners tussen 17 en 85 jaar, overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. ABB peilt in deze bevraging naar het gedrag, de participatie en de tevredenheid van de inwoners over lokale beleidsthema’s.

Eerste brief

“De eerste brief zal in de bus vallen op woensdag 22 maart. Een laatste herinnering is voorzien voor eind april”, klinkt het bij burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “De medewerking van elke inwoner is cruciaal om tot betrouwbare en valide resultaten te komen. Wie vragen of opmerkingen heeft over dit initiatief, kan vanaf 22 maart terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn of via de mailbox van de burgerbevraging.”