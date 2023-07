Buitenzwembad Netepark lekt elke dag 18.000 liter water: “Herstelwerken pas in september”

Hittegolf

“Nadien is er tot tweemaal toe een firma in lekdetectiesystemen langs geweest, maar ook zij vonden niets. Wellicht bevindt het lek zich onder de zwemkuip en is het daarom zo moeilijk op te sporen. Dat betekent dat het beton van het zwembad opgebroken zou moeten worden. Dan hadden we het zwembad, dat net gevuld was, weer leeg moeten laten lopen. Die werken zouden ook te veel tijd kosten, terwijl we toen net in een hittegolf zaten. In juni proberen we op woensdagen en in het weekend ook al te openen op tropische dagen. Dit is natuurlijk het worstcasescenario, maar we hebben ervoor gekozen om het zwembad open te houden en onze inwoners verkoeling aan te bieden.”