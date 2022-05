Brouwerij Leysen lanceert alcoholarm bier: “Smaak van een IPA en ondanks de 2 procent alchol toch een volmondig bier”

Brouwerij Leysen is al lang geen ongekende meer in het Belgische bierwereldje. In 2015 startte brouwer Jorge Leysen met zijn thuisbrouwerij met een kleine installatie in de kelder, maar ondertussen kan zijn installatie tot 100.000 liter per jaar aan. De Baskwadder zijn de meest gekende bieren, maar uit de installatie vloeiden de voorbije jaren al meer dan 120 bieren waarvan een 60-tal unieke recepten. “Het werd tijd dat we nog eens een opendeurdag organiseerden”, lacht Jorge. “De voorbije twee jaar konden we het niet doen, maar in 2022 wilden we het absoluut laten doorgaan nu het weer kan en mag. Daarom doen we het nu in de lente.”