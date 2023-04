Brouwerij Leysen gebruikt bierdraft om pellets van te maken: “Zo hergebruiken we het graan helemaal”

Bewoner (56) van 'leegstaand pand' steekt urbexer een mes in de borst: 80 uur werkstraf

Een 56-jarige bewoner uit de Dr. Van de Perrestraat in Geel is tot een werkstraf van 80 uur veroordeeld. In mei vorig jaar drongen twee mannen zijn woning binnen omdat ze dachten dat het een leegstaand pand was. De bewoner stak één van hen een mes in de borst.