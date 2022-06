Bomen aan Begijnenvest gaan dan toch niet tegen de vlakte: “Tegenstrijdige adviezen en ongeruste Herentalsenaren gaven de doorslag”

Al een hele lange periode is de kap van de bomen aan weerszijden van de Begijnenvest in Herentals een heikel punt in de stad. Onder meer een protestmars en vele discussies op de Herentalse gemeenteraad passeerden de revue. Nu er ook een negatief advies voor de aanvraag van de omgevingsvergunning ontvangen werd van Agentschap Bos en Natuur maakte Schepen Pascal Van Nueten op de gemeenteraad dinsdagavond bekend dat deze omgevingsvergunning ingetrokken zal worden door de stad. Vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed kwam een positief advies binnen, maar dat woog blijkbaar niet op tegen bovenstaande zaken.

Volledig scherm Schepen Pascal Van Nueten in de Begijnenvest te Herentals © RV

Quote Omdat de adviezen tegenstrij­dig zijn en bij de inwoners bezorgd­heid is, wensen we de aanvraag in te trekken Schepen Pascal Van Nueten (N-VA)

“Omdat de adviezen tegenstrijdig zijn en omdat er bij de bewoners van Herentals bezorgdheid is over het vellen van de huidige bomen, achten we het wenselijk om de aanvraag van de omgevingsvergunning in te trekken. Hierdoor stopt het dossier automatisch”, vertelt Schepen Pascal Van Nueten (N-VA)

Regelmatige boomcontroles

Schepen Stefan Verraedt (N-VA), bevoegd voor erfgoed treedt zijn collega-schepen bij. “De stad wil de toekomst van de dreef bekijken in het kader van de heraanleg van de ABO-as en het volledige verhaal van de historische vesten. Daarvoor loopt deze legislatuur het nodige studiewerk en wordt hopelijk opnieuw consensus bereikt tussen de verschillende visies. In afwachting blijft het Onroerend Erfgoed beheersplan evenwel van kracht”, klinkt het. “De stad zal de huidige bomen van de begijnenvest als een goed huisvader verder onderhouden. Regelmatige boomcontroles door erkende boomexperten zullen een belangrijke rol blijven spelen om de veiligheid te bewaken.”

Bomen kappen uit veiligheidsoverweging

De aanvraag bestond uit de heraanleg van het talud en het heraanplanten van nieuwe dreefbomen volgens het goedgekeurd beheersplan van het begijnhof. Hiervoor zouden 43 eiken geveld worden en vervolgens 174 nieuwe eiken aangeplant. “We zullen nauwgezet de adviezen in het kader van de boomveiligheidscontroles opvolgen en de aanbevolen werkzaamheden aan de dreef uitvoeren. Mogelijk moeten de volgende jaren dus nog bomen geveld worden, maar dat zal dan louter vanuit veiligheidsoverwegingen zijn”, klinkt het tenslotte bij burgemeester Mien Van Olmen (CD&V)

Volledig scherm De regen hield de vele mensen niet tegen om mee te stappen in de protestmars begin dit jaar © Jurgen Geyselings

Beter laat dan nooit

Groen Herentals reageert opgelucht dat het Herentalse stadsbestuur eindelijk tot inkeer is gekomen en stopt met haar plannen om de eikenbomen van de Begijnenvest te kappen. “Het blijft verbijsterend hoe lang men is blijven doorzetten met deze plannen. Zelfs nadat natuurexperts en honderden burgers het duidelijke signaal hadden gegeven dat dit echt, echt niet kon. Maar goed, beter laat dan nooit", klinkt het bij Peter Verpoorten op de Facebookpagina van de partij. Verpoorten wil nu zo snel mogelijk aan tafel zitten met experts in natuurbeheer om te kijken hoe de meest besproken dreef in Herentals in ere hersteld kan worden