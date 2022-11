Boeren leggen alvast kerkhof aan uit protest tegen gelekt mestactieplan van Demir: “Als deze plannen doorgaan, kunnen alle boeren hun toekomst begraven”

HerentalsHet nieuwe mestactieplan van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat afgelopen weekend gelekt werd, is niet in goede aarde gevallen bij de landbouwsector. Boeren over heel Vlaanderen verzamelden zich woensdag - op Allerzielen - voor een vredevol protest. Ook aan de Mestbank in Herentals waren honderden tractoren te zien én een kerkhof voor de boeren die door de nieuwe wetgeving ten dode zijn opgeschreven. “Dit is een doodsteek. Demir wil de boeren weg, zoveel is duidelijk”, zegt Bart Dickens, een van de aanvoerders van het protest.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil tegen het einde van het jaar een zevende mestactieplan (MAP7) klaar hebben in de hoop de ondermaatse waterkwaliteit in Vlaanderen op te krikken. Concreet wil Demir op alle akkers langs een waterloop een teeltvrije zone van 6 meter breed, waardoor duizenden hectare landbouwgrond onbruikbaar wordt. Ook omvat het actieplan erg strenge normen voor bemesting en een verbod op gewassen die pas na 1 september geoogst worden. Al die maatregelen samen moeten voorkomen dat te veel fosfor en nitraat in onze waterlopen belanden.

Geen toekomst

“Als dit doorgaat, dan kunnen we de Vlaamse landbouwsector gewoon oprollen. Dit plan is onhaalbaar en onaanvaardbaar”, meent Bart Dickens, melkveehouder uit Arendonk. “Geen gewassen meer oogsten vanaf september? Dan worden er in Vlaanderen geen aardappelen en wintergroenten meer geteeld. Is dat echt wat Demir wil? Dat verbod is vooral in West-Vlaanderen een groot probleem, maar ook hier in de Kempen zorgen de plannen van Demir voor kopzorgen. Zo zullen er minder voedselgewassen geproduceerd kunnen worden, waardoor we weer veel meer moeten inkopen om onze dieren te voeden. En daarnaast zullen we met een gigantisch mestoverschot zitten”, legt hij uit.

Volledig scherm Isabel en Bart met hun dochtertje tussen de houten kruisen van de honderden protesterende landbouwers. © Liese Demeulenaere

“Dit is de boeren gewoon wegpesten. Alles wordt boven onze hoofden beslist en het is onmogelijk om met Demir aan tafel te zitten. De plannen zijn nu gelekt. Was dat niet gebeurd, dan hadden we weer met onze rug tegen de muur gestaan”, zegt Bart. “Demir zegt niet veel marge te hebben om toegevingen te doen, maar wij boeren hebben al helemaal geen marges meer. De landbouw heeft de voorbije jaren al genoeg moeten inboeten”, valt echtgenote Isabel hem bij. “Zelfs onze dochter van amper 10 jaar oud is nu bang dat zij ons familiebedrijf niet zal kunnen overnemen, bang dat zij geen toekomst heeft."

Kerkhof

Diezelfde gedachten leven bij de honderden boeren die woensdag naar de Mestbank in Herentals trokken. Aan de Vlaamse Landmaatschappij bij de ovonde Wellens plaatsten ze verschillende houten kruisen voor alle landbouwers die kopje-onder dreigen te gaan door het nieuwe mestactieplan. “Een symbolische actie op Allerzielen, want dit plan is gewoon een doodsteek. Bedrijven die al generaties bestaan, zullen hierdoor verdwijnen. We leggen alvast een kerkhof aan om hen volgend jaar te herdenken, want er gaan slachtoffers vallen als dit plan wordt uitgevoerd”, zegt Bart.

Volledig scherm Het grasveldje van de ovonde Wellens was volledig ingepalmd door tractoren. © Liese Demeulenaere

Ondanks dat de frustraties hoog oplopen bij de boeren, verliep het protest in Herentals toch heel rustig. Ruim tweehonderd tractoren hadden het grasveldje van de ovonde en de parkeerstroken langs de Ringlaan ingepalmd, maar grote hinder voor het verkeer was er niet. “We hadden ook expliciet opgeroepen tot een vredevol protest, zonder de burger te pesten. Dat is immers niet onze bedoeling. Wat dan wel? Een duidelijke boodschap brengen aan het adres van Demir: wij zijn niet akkoord. Daarnaast willen we ook de rest van de politiekers wakker schudden. Zij moeten de rug rechten en Demir verantwoordelijk stellen voor dit roekeloze plan”, besluit hij.

Volledig scherm Langs de Ringlaan in Herentals stonden honderden tractoren met boodschappen voor minister Demir. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm De landbouwers legden alvast een kerkhof aan voor de boeren die kopje-onder dreigen te gaan. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Langs de Ringlaan in Herentals stonden honderden tractoren met boodschappen voor minister Demir. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Langs de Ringlaan in Herentals stonden honderden tractoren met boodschappen voor minister Demir. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Langs de Ringlaan in Herentals stonden honderden tractoren met boodschappen voor minister Demir. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm De landbouwers legden alvast een kerkhof aan voor de boeren die kopje-onder dreigen te gaan. © Liese Demeulenaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.