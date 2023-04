Bloemenfeest op 1 mei aan Herentalse Grote Markt

Klepper van formaat voor Herentals Feest: “Het is dan wel openlucht­con­cert, maar Bart Peeters zal het dak van de Grote Markt er sowieso af knallen”

“Zullen we dan maar is effe uitpakken”, moeten de organisatoren van Herentals Fietst & Feest gedacht hebben toen ze de affiche van hun vrijdagse muziekfeest in elkaar knutselden. Nadat eerder Pommelien Thijs aangekondigd werd, is het nu de beurt aan een podiumbeest van de zuiverste soort: Bart Peeters.