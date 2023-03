Bike Inn viert opening nieuwe winkel met Open Days: “Primeur dit weekend zijn de longtailbikes”

Start­plaats GP Rik Van Looy verhuist naar Westerlo: “Startdecor dat bij ‘keizerlij­ke’ status past”

Het startschot van de vijfde editie van de Grote Prijs Rik Van Looy zal voor het eerst gegeven worden in een uniek kasteeldecor in Westerlo op 17 september. In het verleden ging deze wedstrijd van start in het geboortedorp van Rik, Grobbendonk.