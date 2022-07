Bedrijfsbrand in Herentals: E313 volledig afgesloten in beide richtingen

Herentals Voka beloont maatwerkbe­drijf Kaliber met duurzaam­heids­cer­ti­fi­caat: “Basis voor duurzame toekomst is gelegd”

Duurzaam ondernemen is geen modewoord meer en dat weten ze bij maatwerkbedrijf Kaliber in Herentals. De logistieke partner voor tal van ondernemingen stelt een bedrijfsvoering voorop die winstgevend is voor zowelde onderneming als voor mens en milieu. Voka erkent hen daarvoor met een officieel certificaat dat gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

