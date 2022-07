Bedrijfsbrand in Herentals: E313 terug opengesteld in beide richtingen

De bedrijfsbrand deed zich voor bij de firma Alco. “Rond 20.45 uur werden we opgeroepen voor een industriebrand in de Welvaartstraat in Herentals. We waren vrij snel ter plaatse, maar konden geen toegang krijgen tot het gebouw. Alles was afgesloten. Er kwam wel zware rook via het dak naar buiten", zegt Gerry Verschueren van brandweer Herentals. “Toen we uiteindelijk toch toegang kregen tot het gebouw, zijn we niet verder binnen gegaan omdat het te gevaarlijk was. Het was veel te warm. We hebben ons daarom geconcentreerd op het blussen van de brand met ladderwagens. Uiteindelijk is de brand verder geëvolueerd waardoor er niks anders opzat dan het vrijwaren van de aanpalende gebouwen. Het gebouw zelf is volledig aan het branden.”