Bart Lamers schrijft boek over Tour de France met Wout in groene glansrol: “Terugblik gepresenteerd op een bedje van wielerhistorie”

HerentalsSchrijver Bart Lamers uit Herentals lanceerde recent zijn nieuwste wielerboek ‘Helden van de Tour 1903-2022'. In dit meesterwerk blikt de koersfanaat terug op de voorbije Tour de France met een hoofdrol voor stadsgenoot en groene truiwinnaar Wout Van Aert. Aanvullend duikt de auteur aan de hand van gesprekken met iconen uit het verleden in de rijke geschiedenis van de Tour.

Een ‘boekzine’, iets wat het midden tussen en boek en een magazine houdt, zo omschrijven auteur Bart Lamers en Uitgever Raf Willems hun nieuwste creatie ‘Helden van de Tour 1903-2022'. Op geregelde tijdstippen zal een werk in deze trend verschijnen bij Sportumi. In dit boek blikt Bart Lamers terug op één van de mooiste edities van de Tour de France die we begin deze zomer mochten beleven. Met verschillende landgenoten in de hoofdrol is het nu al duidelijk dat het boek een collecter’s item lijkt te worden.

Quote Ik had geluk te kunnen terugblik­ken op één van de strafste en mooiste edities van de Ronde van Frankrijk Bart Lamers

Herentalsenaar Bart Lamers is freelance redacteur en copywriter met een hart voor sport en staat met beide voeten stevig in de Kempense zandgrond. “Na ‘WonderWout’ is dit het tweede boek dat ik geschreven heb”, vertelt de schrijver. “Eigenlijk kan ik zeggen dat ik tweemaal geluk had. Eerst het boek van Wout op een moment dat hij de pannen van het dak rijdt in verschillende klassiekers en dan nu ‘Helden van de Tour’ waarin ik terugblik op één van de strafste en mooiste edities van de Ronde van Frankrijk.”

Lees verder onder foto

Volledig scherm In 'Helden van de Tour' blikt Bart Lamers terug op een mooie, rijke geschiedenis van de Tour de France © Jurgen Geyselings

Met dit boek wil Lamers de lezers de Tour van 2022 terug laten beleven. “In het werk wordt teruggeblikt op iedere rit op een bedje van de geschiedenis van de Tour de France”, klinkt het. De fenomenale tijdritzege van Yves Lampaert, het ellenlange sleuren aan de kop van het peloton door Wout Van Aert, de tweestrijd tussen tenoren Pojacar en Vingegaard en de koninklijke sprint op de Champs Elysées met als winnaar onze landgenoot Jasper Philipsen. Niets laat Bart Lamers onbetuigd, telkens pent hij de juiste woorden over deze unieke prestaties op papier.

Quote Rik Van Looy twijfelde zelf of hij nu negen of zeven ritzeges behaalde in de Tour, uiteinde­lijk kwamen we samen tot het besluit dat het er negen waren Bart Lamers

“Het boek zit vol zijsprongetjes. Zo ging ik onder meer ten rade bij Jan Janssen, Lucien Van Impe, Rik Van Looy en Michel Wuyts voor de mooiste verhalen die ze zelf meemaakten in het verleden van de Tour.” Stadsgenoot Rik Van Looy blikte samen met de schrijver terug op zijn Tourverleden. “Heel grappig zelfs dat interview met de Keizer”, vertelt Lamers. “Bij mijn bezoekje wist Rik Van Looy het zelf niet goed. Had hij nu zeven of negen ritzeges behaald in Frankrijk. Uiteindelijk kwamen we samen tot het besluit dat het er effectief negen waren.”

Betreurde Herman Vanspringel

Ook het verhaal van de Tour in 1968 komt aan bod. De betreurde Herman Vanspringel moet hierin op de slotdag zijn gele trui afstaan aan de uiteindelijke winnaar Jan Janssen. “Jan Janssen vertelde me dat hij nog contact ging opnemen met Herman. Of hij uiteindelijk de betreurde Vanspringel nog aan de lijn had is een grote vraag voor me.”

Eén euro minder

Het boek ‘Helden van de Tour 1903-2022' ligt ondertussen in de rekken bij vele boekenwinkels verspreid over heel Vlaanderen en is op verschillende websites online verkrijgbaar. Het werk van de hand van Bart Lamers is verkrijgbaar voor de prijs van 20 euro. Net één euro minder dan dat er Tourritten gereden werden dit jaar. Een aanrader voor iedere koers- of sportliefhebber!

Volledig scherm De groene trui van Wout Van Aert krijgt de nodige aandacht in het nieuwste werk van Bart Lamers © ANP / EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.